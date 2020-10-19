Ученики 1-5-х классов вернулись к очному обучению в школах Москвы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В Москве 540 тысяч учеников 1-5-х классов с понедельника, 19 октября, возвращаются на учебу в школы после двухнедельных каникул. Старшеклассники с начала недели начинают дистанционное обучение — их в столице 500 тысяч.

Дети старшего возраста больше подвержены риску заражения коронавирусом. На их долю приходится все трети заболевших детей. Кроме того, они лучше владеют информационными технологиями, поэтому дистанционное образование позволит им сохранить здоровье и уменьшит нагрузку на школы.

Ученики младших классов продолжат посещать очные занятия. В школах города регулярно проводят генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Отмечается, что преподаватели и работники образовательных учреждений должны носить медицинские маски. Сами школьники также могут ходить в масках по желанию.

Очные занятия также возобновляются в колледжах Москвы. При этом работа детских кружков и секций в городе временно приостанавливается, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в столице усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

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