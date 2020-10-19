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Первый в России роботизированный архив появился в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Первый в России роботизированный архив появился в Москве

Виктория Родимкина

Город

В Новой Москве появился первый в России роботизированный архив. Современный технологический архивный кластер откроется в поселке Вороновском в 2021 году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 19 октября.

По ее словам, на данный момент только в Главархиве Москвы документы хранятся более чем в 40 зданиях и помещениях. Кроме того, архивные материалы занимают более чем 90 тысяч квадратных метров в учреждениях здравоохранения, соцзащиты и образования. На сегодняшний день работа архивов построена по принципу стеллажного хранения и ручного поиска.

— Новый архивный кластер обеспечит максимальную сохранность документов, которые подтверждают трудовой стаж, образование, награды, родство, имущественные права москвичей, — сказала Анастасия Ракова.

Интеллектуальная система нового архива будет основана на современных информационных технологиях. В ней будет задействована роботизированная линия поиска, загрузки и выгрузки документов. Участие человека потребуется только на этапе получения заявки и выдачи документов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что до конца следующего года планируется возвести фондохранилище, которое будет содержать около 100 миллионов единиц хранения.

— Также будет построено здание площадью 11 тысяч квадратных метров для центра управления архивом со специальными зонами для приема населения, — сказал заммэра.

Он отметил, что в день здесь можно будет обработать около 2,4 тысячи обращений. Все это приведет к тому, что работа сотрудников архивного ведомства перейдет на новый цифровой уровень, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Москвичам рассказали, какие документы можно найти в архивах ЗАГСа

Анастасия РаковаВладимир ЕфимовГлавархив Москвы
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