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Астрологи назвали лучших матерей по знаку зодиака
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Астрологи назвали лучших матерей по знаку зодиака

Юлия Ямпольская

Общество

Некоторым женщинам родительский талант дарован от природы. Топ-5 лучших родительниц по знаку зодиака назвали на портале Lisa.ru.

По мнению специалистов, рожденные под знаком Тельца обладают чуткостью, терпением и лаской. Такие женщины знают, как обеспечить ребенка, а также подарить ему тепло и заботу.

Раки грезят о детях с самого детства. Такие женщины являются образцом заботы и самоотверженности, поэтому дети полностью доверяют своей маме.

Рациональные Девы приучают своих наследников к дисциплине, прививают им правильные ценности. Именно поэтому дети представительниц данного знака вырастают самостоятельными.

Мамы-Стрельцы нацелены дать детям всестороннее развитие, что помогает их самореализации. Они всегда найдут баланс между контролем и свободой.

Женщины-Рыбы находятся рядом, когда дети нуждаются в поддержке. Они не давят на них, используют творческий подход в воспитании наследников. Мамы, рожденные под этим знаком, отлично считывают эмоции, передает Пятый канал.

Ранее были названы женские имена, обладательниц которых избегают мужчины.

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