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Более 900 пациентов с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 900 пациентов с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Вешняковская улица, 23Карта всех событий

В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова на лечении находятся 916 пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко в понедельник, 19 октября, в соцсети Facebook.

Всего в больнице на лечении находятся 1474 человека, из них с пневмонией — 1405 пациентов.

По словам медика, в отделении реанимации лежат 193 человека, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 66 пациентов.

За сутки из больницы выписали 195 человек, поступило за это время 22 пациента, добавил врач.

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