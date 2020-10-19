Более 900 пациентов с COVID-19 лечатся в Филатовской больнице
В Городской клинической больнице № 15 имени Филатова на лечении находятся 916 пациентов с коронавирусом. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко в понедельник, 19 октября, в соцсети Facebook.
Всего в больнице на лечении находятся 1474 человека, из них с пневмонией — 1405 пациентов.
По словам медика, в отделении реанимации лежат 193 человека, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 66 пациентов.
За сутки из больницы выписали 195 человек, поступило за это время 22 пациента, добавил врач.
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