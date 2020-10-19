Более 54,3 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки провели еще 449 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 19 октября.

По данным портала, общее число лабораторных исследований на инфекцию превысило 54,3 миллиона.

При этом 311 167 человек остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие вируса.

Ранее была названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве.

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