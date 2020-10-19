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Капитальный ремонт проведут в жилом доме в Басманном районе столицы
Фото: Наталия Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Капитальный ремонт проведут в жилом доме в Басманном районе столицы

Виктория Родимкина

Город

В жилом доме в Басманном районе Москвы проведут капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) в понедельник, 19 октября.

Ремонтные работы проведут по адресу Подсосенский переулок, дом № 8, строение 3.

По словам руководителя Московской государственной экспертизы Анны Яковлевой, специалисты обновят покрытие стен фасада и цоколя, заменят окна на лестничных клетках, окрасят карнизы и пожарную лестницу.

Также планируется обновить подъездные двери, утеплить чердак и отремонтировать вентиляционные шахты. Система бытовой канализации будет заменена. Специалисты также обновят систему отопления по уже существующей схеме, передает агентство городских новостей «Москва».

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