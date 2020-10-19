Детский сад с сенсорной комнатой появится в Очакове-Матвеевском

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Детский сад на 260 мест планируют построить в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в понедельник, 19 октября.

По его словам, общая площадь здания составит 4,8 тысячи квадратных метров. Детский сад станет частью крупного жилого комплекса.

— В самом корпусе предусмотрены помещения для 12 групп на 20–25 человек, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, а также кабинеты дополнительного образования для детей 5–7 лет, — уточнил Сергей Левкин.

Он отметил, что в проекте предусмотрена специальная сенсорная комната для развития органов чувств детей, а также комната с тренажерами и небольшая столярная мастерская.

В столице с начала года введено в эксплуатацию 24 образовательных объекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Новые школы на 850 учеников появятся в районах Южное Бутово и Савеловский