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Детский сад с сенсорной комнатой появится в Очакове-Матвеевском
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Детский сад с сенсорной комнатой появится в Очакове-Матвеевском

Виктория Родимкина

Город

Детский сад на 260 мест планируют построить в столичном районе Очаково-Матвеевское. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в понедельник, 19 октября.

По его словам, общая площадь здания составит 4,8 тысячи квадратных метров. Детский сад станет частью крупного жилого комплекса.

— В самом корпусе предусмотрены помещения для 12 групп на 20–25 человек, физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинеты логопеда и психолога, а также кабинеты дополнительного образования для детей 5–7 лет, — уточнил Сергей Левкин.

Он отметил, что в проекте предусмотрена специальная сенсорная комната для развития органов чувств детей, а также комната с тренажерами и небольшая столярная мастерская.

В столице с начала года введено в эксплуатацию 24 образовательных объекта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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район Очаково-МатвеевскоеСергей Левкиндетский сад
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