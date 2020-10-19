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«Ситуация непростая»: Песков рассказал о восстановлении экономики России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Ситуация непростая»: Песков рассказал о восстановлении экономики России

Ростислав Зубков

Экономика

Пандемия коронавируса стала дополнительным бременем для российской экономики, однако для ее восстановления власти принимают антикризисные меры. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, 19 октября.

— Ситуация весьма непростая. Она непростая во всем мире: во всех странах мира много негативных последствий, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он в очередной раз назвал COVID-19 беспрецедентным вызовом для всего человечества. Пандемия ударяет по мировой экономике, что в свою очередь не может не вредить российской, считает Песков. Тем не менее Россия, как и другие страны, реализует свои антикризисные планы, заключил пресс-секретарь главы государства.

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