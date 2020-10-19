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Почти три четверти пассажиров электричек ЦППК соблюдают масочный режим
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва» 

Почти три четверти пассажиров электричек ЦППК соблюдают масочный режим

Захар Чайченко

Общество

Больше половины пассажиров электричек Центральной пригородной пассажирской компании соблюдают масочный режим. Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества «Центральная ППК» в понедельник, 19 октября.

— Почти три четверти пассажиров ЦППК соблюдают масочный режим. Самыми ответственными в ношении масок стали пассажиры Ярославского и Курского направлений: здесь 78 процентов людей используют средство индивидуальной защиты, — сказано в сообщении.

На втором месте расположилось Павелецкое направление с 77 процентами человек, соблюдающих масочный режим, а третье место заняло Белорусское направление с 76 процентами. Наименьший процент ношения масок был установлен на Казанском направлении, где только 67 процентов пассажиров надевают маски, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе напомнили, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве усилен контроль масочного режима. Полиция и ГКУ «Организатор перевозок» проводят проверки в поездах и на станциях компании.

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электричкиЦППКмасочный режим
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