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Расширяя границы учебников: проект «Пресса в образовании» представили на фестивале прессы
Проект «Пресса в образовании» представили на фестивале прессы / Фото: «Вечерняя Москва»

Расширяя границы учебников: проект «Пресса в образовании» представили на фестивале прессы

Оксана Васильева

Общество

В рамках XVIII Московского фестиваля прессы «Вечерняя Москва» представила проект «Пресса в образовании».

Руководитель проекта Ирина Сидорова рассказала, как он используется в образовательном процессе:

— Проект «Пресса в образовании» запущен в Москве в 2012 году по инициативе и при поддержке столичного департамента средств массовой информации и рекламы, в тесном сотрудничестве с Департаментом образования города Москвы. Суть его заключается в том, что авторитетные печатные издания создают специальные выпуски для школ. Эти выпуски используются учителями в качестве дополнительных материалов для проведения занятий. Сам проект — международный, создавался по специальной методике, которая была разработана Всемирной газетной ассоциацией. В Москве в этом проекте участвуют газета «Вечерняя Москва», издания «Московский журнал. История государства Российского» и «Столичность».

Ирина Сидорова отметила, что, по отзывам учителей, газета, действительно, часто становится помощником на уроках, так как выходит еженедельно и содержит информацию на актуальные темы.

— «Пресса в образовании» позволяет расширить границы учебника. Например, недавно редакция подготовила интересный материал по истории медицины, где очень много полезной информации было собрано воедино. Все эти статьи готовят опытные журналисты, которые проверяют факты и подают их в доступной для школьников форме. Еще одна задача, которую перед собой ставит «Вечерняя Москва» в рамках проекта «Пресса в образовании», — помочь подросткам сформировать навык критического мышления, активизировать познавательную деятельность, научить их отличать достоверную информацию от фейк-ньюз и показать, что в работе и учебе можно и нужно уметь работать с разными источниками информации.

В «ВМ» с 2014 года существует клуб учителей, где раз в месяц собираются педагоги из московских школ, чтобы поделиться своим опытом. В презентации на фестивале прессы приняли участие постоянные гости клуба, которые рассказали, как они используют «Прессу в образовании» на своих занятиях.

Учитель истории, руководитель школьного музея ГБОУ «Школа № 1504» Станислав Лавров рассказал об истории газет как самых зрелых медиа и наглядно продемонстрировал, как на примере одной статьи об истории прессы можно затронуть сразу несколько областей знаний: историю, литературу, географию и обществознание. Это важно для развития метапредметного подхода к обучению и развитию у детей привычки рассматривать один вопрос с разных точек зрения.

Екатерина Сенчакова, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин гимназии РУТ (МИИТ), отметила, что для уроков русского языка, стилистики свежие источники необходимы всегда.

— Когда для детей стать блогером — это предел карьерных амбиций, то иметь возможность на настоящем примере показать им, что современный человек, для того чтобы правильно себя презентовать, должен иметь широкий кругозор, ориентироваться в новостях и уметь грамотно сформулировать свои мысли, — это очень ценно. Показать, что такое художественный и публицистический стили, чем они отличаются, как журналисты структурируют материалы, — это здорово! И все это сделать можно на примере газеты, — сказала Сенчакова.

Елена Гераскина, учитель истории ГБОУ школа №1164:

– Газета воздействует на все репрезентативные системы учеников – видеоряд, тактильные ощущения, аудиальный ряд, который задействуется в процессе обсуждения прочитанного – все это очень полезно и интересно.

Елена в своей педагогической практике составляет для учеников тесты по мотивам статей в газете. А в качестве интересного интерактива она предлагает ученикам разгадать кроссворды на основе журналистских материалов – по ее словам, это прекрасно помогает тренировать память.

Подвел итог презентации Виктор Федоров, методист Городского методического центра Департамента образования города Москвы:

– Приятно видеть как учителя разных школ с использованием одного и того же средства делаю такие разные уроки задания и двигаются в одном направлении — навстречу детям, расширяя их образовательные возможности.

Лучшие материалы «Вечерки» из проекта «Пресса в образовании» собраны на сайте vm.edupressa.ru.

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