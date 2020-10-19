Уэльс закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд сообщил о том, что полуостров закрывается на двухнедельный карантин из-за коронавируса.

— Мы приняли непростое решение — ввести двухнедельный карантин начиная с этой пятницы, — заявил Дрейкфорд.

Также он отметил, что применимые меры необходимы в сложившейся ситуации, передает информационное агентство Интерфакс.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии было выявлено более 722 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них более 43 тысяч людей скончались.

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