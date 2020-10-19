Ученые нашли эффективный способ победить деменцию
Ученые из Кембриджского университета Великобритании выяснили, что плавание в холодной воде может отсрочить наступление деменции. Об этом сообщает издание The Independent.
Специалисты провели эксперимент. У многих пловцов они обнаружили повышенное содержание уровня белка холодового шока (RBM3). Данный белок спас подопытных грызунов от развития деменции.
Позднее исследователи сравнили уровень белка у пловцов и людей, которые занимались лечебной гимнастикой тай-чи. Подобный белок нашли только у тех, кто занимался плаванием.
Ученые считают, что это открытие может помочь в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.
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