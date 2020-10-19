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Ученые нашли эффективный способ победить деменцию
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин  

Ученые нашли эффективный способ победить деменцию

Кирилл Николаев

Здоровье

Ученые из Кембриджского университета Великобритании выяснили, что плавание в холодной воде может отсрочить наступление деменции. Об этом сообщает издание The Independent.

Специалисты провели эксперимент. У многих пловцов они обнаружили повышенное содержание уровня белка холодового шока (RBM3). Данный белок спас подопытных грызунов от развития деменции.

Позднее исследователи сравнили уровень белка у пловцов и людей, которые занимались лечебной гимнастикой тай-чи. Подобный белок нашли только у тех, кто занимался плаванием.

Ученые считают, что это открытие может помочь в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями.

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ученыедеменция#Плавание
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