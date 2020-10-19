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Чемпионат Европы по самбо отменили в Екатеринбурге из-за коронавируса
Фото: Михаил Подобед, «Вечерняя Москва»

Чемпионат Европы по самбо отменили в Екатеринбурге из-за коронавируса

Вероника Кузьминова

Спорт

Чемпионат Европы по самбо не будут проводить в Екатеринбурге в 2020 году из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

— Совместно с оргкомитетом по проведению чемпионата Европы в Екатеринбурге мы приняли решение отменить чемпионат Европы 2020 года в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Екатеринбурге, России и мире. В этом году чемпионата Европы не будет, — цитирует Елисеева РИА Новости.

По его словам, отмена соревнований связана также с ограничениями на авиасообщения в некоторых странах.

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ЕкатеринбургЧемпионат Европы — 2020коронавирус
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