Москвичам расскажут о работе прессы в годы Великой Отечественной войны

Фото: mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

20 и 21 октября в Музее Победы на Поклонной горе пройдут мероприятия историко-культурного проекта «Пресса Великой войны».

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Война стала испытанием для нашего народа и потребовала задействования всех ресурсов государства для победы. Важную роль в мобилизации населения на борьбу с захватчиками сыграли печатные средства массовой информации.

В годы войны пресса имела огромное значение — и как единственный для большинства населения источник оперативных новостей о событиях на фронтах и в тылу, и как эффективный инструмент противодействия вражеской пропаганде. Проект «Пресса Великой войны» расскажет о роли и значении периодической печати в военные годы, об организации работы прессы в тех непростых условиях. Мероприятия проекта проходят на двух площадках. В выставочном зале гостей ждет экспозиция раритетных образцов прессы военного времени (архивные номера центральных, фронтовых, партизанских газет, листовок, бюллетеней).

Посетители выставки могут увидеть изменения в области издания и распространения периодической печати после начала войны и на разных ее этапах, познакомиться с организацией работы редакций и типографий в тылу и на фронтах. На второй площадке, в расположенном рядом конференц-зале, проходят встречи с писателями и журналистами, здесь же издательства представят свои проекты, посвященные юбилею Победы. «Вечерняя Москва» — единственная газета, не приостановившая выход ни на день даже в годы Великой Отечественной. Сегодня на мероприятии Алексей Зернаков, заместитель главного редактора «ВМ», расскажет о работе редакции во времена ВОВ, а об особенностях работы фотографов на фронте сделает доклад Сергей Шахиджанян, специальный корреспондент и фотожурналист редакции. Мероприятие организовано Союзом предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

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