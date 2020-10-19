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Власти Челябинской области заявили о случаях повторного заражения COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Власти Челябинской области заявили о случаях повторного заражения COVID-19

Вероника Кузьминова

Здоровье

Повторные случаи заражения коронавирусом в Челябинской области протекают как в тяжелой, так и в легкой формах. Об этом заявила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

По ее словам, люди, легко переболевшие коронавирусом весной, повторно заражаются и наблюдают у себя уже среднетяжелую форму.

— Есть случаи, когда было наоборот: у кого пневмония была в марте, сейчас, когда пришел положительный тест, — никаких симптомов. Здесь болезнь достаточно коварна, — цитирует Гехт РИА Новости.

Первый замгубернатора региона добавила, что антитела вырабатываются у переболевших на шесть месяцев. При этом чиновница заявила, что делать какие-либо выводы еще рано, необходимо наблюдение.

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