Ученые обнаружили новый способ «блокировки» коронавируса

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Ученые из Польши и США обнаружили новый способ «блокировки» коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Польские специалисты выяснили, что одним из методов борьбы с коронавирусом оказалось воздействие на фермент SARS-CoV-2 PLpro. Он не только способствует репликации вируса, но и блокирует ряд белков, который связан с иммунной реакцией организма. Ученые пришли к выводу, что наиболее эффективно на этот фермент влияют ингибиторы VIR250 и VIR251. Они могут найти и блокировать только коронавирусный фермент, при этом не касаясь других белков.

К подобному выводу также пришли американские исследователи. Специалисты обратили внимание на фермент Tom70. Он стимулирует репликацию вирусов, однако теряет устойчивость к лекарствам при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b.

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