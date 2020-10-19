Ученые обнаружили новый способ «блокировки» коронавируса
Ученые из Польши и США обнаружили новый способ «блокировки» коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Польские специалисты выяснили, что одним из методов борьбы с коронавирусом оказалось воздействие на фермент SARS-CoV-2 PLpro. Он не только способствует репликации вируса, но и блокирует ряд белков, который связан с иммунной реакцией организма. Ученые пришли к выводу, что наиболее эффективно на этот фермент влияют ингибиторы VIR250 и VIR251. Они могут найти и блокировать только коронавирусный фермент, при этом не касаясь других белков.
К подобному выводу также пришли американские исследователи. Специалисты обратили внимание на фермент Tom70. Он стимулирует репликацию вирусов, однако теряет устойчивость к лекарствам при взаимодействии с коронавирусным геном Orf9b.
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