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Эксперты креативной отрасли обсудят вызовы нового времени
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Эксперты креативной отрасли обсудят вызовы нового времени

Оксана Васильева

Афиша

24–25 октября в Москве пройдет конференция для творческих предпринимателей. В цифровом деловом пространстве соберутся представители отраслей экономики, которые, по определению ООН, относятся к креативным индустриям: архитектура, искусство, дизайн. Принять участие в конференции можно бесплатно, но нужно заранее пройти регистрацию.

24 октября в 17:45 в рамках конференции состоится открытое интервью с политологом Екатериной Шульман. Она расскажет о том, какие условия нужно создать в городах, чтобы удержать в них молодых перспективных людей — основной капитал креативной экономики. Также эксперт расскажет,какую роль в этом процессе играют государство и частная инициатива.

В течение двух дней конференции будут проходить круглые столы, паблик-толки, презентации — всего более 20 мероприятий на трех параллельных площадках.

Среди спикеров конференции: Сергей Капков — директор Московского центра урбанистики, Сергей Першин — генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», Евгения Чистова — руководитель направления социальной ответственности ПАО «ВымпелКом» и многие другие.

Подробнее о программе и спикерах конференции на сайте.

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города#культурасвободное искусство
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