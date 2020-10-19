Часть коллектива театра «Ла Скала» отправили на карантин из-за COVID-19
Часть коллектива миланского оперного театра «Ла Скала», которая участвовала в постановке оперы «Аида», отправили на карантин. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на пресс-службу театра.
Отмечается, что два человека сдали положительные тесты на коронавирус. В связи с этим часть коллектива театра ушла в самоизоляцию.
В понедельник, 19 октября, зрителям вместо полноценной постановки покажут сборный концерт из отдельных арий из «Аиды», «Навуходоносора» и «Богемы». Это первое изменение в расписании театра «Ла Скала», вызванное коронавирусом.
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