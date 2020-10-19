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Вакцина Центра имени Чумакова сможет защитить от коронавируса на год–два
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Вакцина Центра имени Чумакова сможет защитить от коронавируса на год–два

Вероника Кузьминова

Здоровье

Российская вакцина от коронавируса, созданная в Научном центе исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сможет больше года защищать организм от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор центра Айрат Ишмухаметов.

Он уточнил, что разработчики рассчитывают на эффективность препарата до двух лет.

— Это связано с тем, что существующие вакцины, которые мы разработали, которые тоже являются цельновирионными, фактически год–два имеют эффективность, — цитирует Ишмухаметова Интерфакс.

О специфических характеристиках вакцины, по его словам, говорить рано, так как у препарата не закончена вторая фаза испытаний.

Ранее сообщалось, что производство третьей вакцины от коронавируса, которую разработал Научный центр имени Чумакова, может начаться в следующем году.

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