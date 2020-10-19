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Роспотребнадзор рассказал, насколько сильно мутировал коронавирус в стране
Фото: flickr.com/NIAID

Роспотребнадзор рассказал, насколько сильно мутировал коронавирус в стране

Вероника Кузьминова

Здоровье

Штаммы коронавируса, которые сильно отличаются от уже известных в стране, не наблюдается. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

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