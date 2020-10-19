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Мокрый снег пошел в ряде районов Москвы
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мокрый снег пошел в ряде районов Москвы

Юлия Захарова

Город

Мокрый снег пошел в ряде столичных районов, осадки местами продолжатся ночью. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что, несмотря на это, образования снежного покрова не ожидается.

— Да, действительно, идет снег. Сегодня мы прогнозировали во второй половине дня и в ночные часы. Возможны осадки в виде мокрого снега вперемешку с небольшим дождем, но, конечно, никакого снежного покрова не образуется, — отметила синоптик.

По словам Поздняковой, снег может задержаться на газоне. Всего выпадет менее одного миллиметра осадков, передает РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что осадки в виде снега ожидаются в столичном регионе в ближайшие трое суток. Как подчеркнули метеорологи, снег вероятен в ночное время.

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