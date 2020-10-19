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Дом по программе реновации в Люблине введут в эксплуатацию до конца года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Дом по программе реновации в Люблине введут в эксплуатацию до конца года

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, улица Верхние Поля, вл19к2 Карта всех событий

Двухсекционный дом по программе реновации введут в эксплуатацию в столичном районе Люблино до конца года. Об этом в понедельник, 19 октября, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект возводится по адресу улица Верхние Поля, владение 19, корпус 2.

— Завершен монтаж монолитных конструкций, идет чистовая отделка квартир и устройство внутренних инженерных коммуникаций, — отметил Загрутдинов.

Новостройка рассчитана на 224 квартиры, среди которых будет 82 однокомнатных, 112 двухкомнатных, 27 трехкомнатных и три четырехкомнатных. Общая жилая площадь достигнет почти 12 тысяч квадратных метров.

При отделке фасадов рабочие используют кирпич. На первых этажах дома появятся объекты коммерческого и социального назначения, в жилой части будут оборудованы комната консьержа, кладовая, зона почтовых ящиков и колясочная.

В доме подключат системы оповещения, охраны входа и видеонаблюдения и пожарную сигнализацию. Прилегающую территорию озеленят и благоустроят. Там оборудуют площадки для игр, занятий спортом, а также зоны отдыха. Для удобства жильцов создадут одноэтажную подземную парковку и открытую плоскостную стоянку, говорится на официальном портале мэра Москвы.

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программа реновацииЛюблиноРафик Загрутдинов
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