На территории городского округа Домодедово создадут более 5000 рабочих мест

Фото: Пресс-служба правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории городского округа Домодедово появится новая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Максимиха», которая позволит создать более 5000 рабочих мест, пишет «Радио 1».

— На территории Подмосковья действуют уже четыре ОЭЗ. Все они подтвердили свою эффективность. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка двух тысяч гектаров. Взаимопонимание с инвесторами налажено, — сказал губернатор.

Он отметил, что Домодедово имеет выгодное географическое положение и транспортную инфраструктуру, а местные жители смогут найти работу с достойной зарплатой.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что особые экономические зоны (ОЭЗ) начали создавать в России в 2006 году. В строительство инфраструктуры ОЭЗ активно вкладываются средства федерального и региональных бюджетов, а также привлекаются средства инвесторов, в том числе и за счет льготного режима налогообложения.

Читайте также: Объем инвестиций в капитал Москвы вырос в несколько раз за последние 9 лет