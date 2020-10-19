Глава Росприроднадзора заявила об отсутствии радиоактивных захоронений в РФ

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В России нет радиоактивных захоронений. Об этом в понедельник, 19 октября, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире Первого канала.

— Именно радиоактивных нет. Здесь у нас нет разногласий с главой Росатома, — отметила она.

Напомним, что глава Росатома Алексей Лихачев заявил об отсутствии радиоактивных захоронений на территории России.

Ранее Радионова сообщила, что озвученная «Норникелю» сумма ущерба из-за разлива топлива оказалась в два раза меньше, чем годовые дивиденды компании.

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