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Глава Росприроднадзора заявила об отсутствии радиоактивных захоронений в РФ
Фото: pixabay.com

Глава Росприроднадзора заявила об отсутствии радиоактивных захоронений в РФ

Кирилл Николаев

Общество

В России нет радиоактивных захоронений. Об этом в понедельник, 19 октября, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире Первого канала.

— Именно радиоактивных нет. Здесь у нас нет разногласий с главой Росатома, — отметила она.

Напомним, что глава Росатома Алексей Лихачев заявил об отсутствии радиоактивных захоронений на территории России.

Ранее Радионова сообщила, что озвученная «Норникелю» сумма ущерба из-за разлива топлива оказалась в два раза меньше, чем годовые дивиденды компании.

Читайте также: «Норникель» пока не предоставил план рекультивации земель после аварии на ТЭЦ-3

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