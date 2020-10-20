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Цены на подсолнечное масло в России установили рекорд
Фото: pixabay.com

Цены на подсолнечное масло в России установили рекорд

Юлия Курганова

Товары

Внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы аналитического центра «Совэкон».

По мнению специалистов, основным фактором рекордного подорожания стал новый скачок экспортных цен на подсолнечное масло. В частности, данный товар на экспорт поднялся в цене на 3,78 процента — до 960 долларов за тонну. Внутренние котировки подсолнечного масла увеличились на 6,6 процента — до нового рекордного уровня в 74,175 тысячи рублей за тонну (включая НДС). Подсолнечник подорожал на 4,66 процента — до 30,875 тысячи рублей за тонну (без НДС).

Подсчитано, что в этом году в России соберут 12,2 миллиона тонн маслосемян, что меньше прошлогоднего показателя на 23 процента. Эксперты отметили, что урожай подсолнечника может оказаться самым низким с 2017 года, а цены на продукт вырастут на 20 процентов.

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