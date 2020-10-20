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Названы самые популярные смартфоны в России
Фото: pixabay.com

Названы самые популярные смартфоны в России

Юлия Курганова

Товары

Дочерняя компания Huawei Honor потеряла второе место в рейтинге самых популярных смартфонов у россиян. По мнению специалистов, это связано с отсутствием на гаджетах фирменных сервисов Google.

Потеснила корпорацию еще одна китайская компания Xiaomi. Первое место по продажам гаджетов в сентябре занял южнокорейский технологический гигант Samsung.

Увеличение спроса на смартфоны Xiaomi подтвердили представители операторов и ретейлеров: «Мегафон», «Билайн», «Связной» и Tele2. В частности, по данным «М.Видео-Эльдорадо», в этом году рост продаж этих электронных устройств составил около 90 процентов. В МТС рассказали, что на смартфоны Samsung приходится 28,2 процента продаж, на девайсы Xiaomi и Honor — 14,9 процента и 13,8 процента соответственно, сообщают «Ведомости».

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