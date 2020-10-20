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Опубликован рейтинг стран с лучшими пенсионными системами
Фото: pixabay.com

Опубликован рейтинг стран с лучшими пенсионными системами

Юлия Курганова

В мире

Самые лучшие системы пенсионного обеспечения действуют в Нидерландах и Дании. К такому выводу пришли эксперты Mercer CFA Institute, которые опубликовали Глобальный пенсионный индекс.

В список вошли 39 стран. Его авторы отметили, что оценки пенсионных систем более чем половины стран (20) упали в этом году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса. Уточняется, что мировая рецессия на фоне пандемии привела к уменьшению пенсионных взносов, более низкой доходности инвестиций и росту госдолга в большинстве государств.

— Это означает, что некоторым людям придется работать дольше, а другим придется довольствоваться более низким уровнем жизни после выхода на пенсию. Нам придется все больше и больше полагаться на самих себя, — пояснил один из авторов рейтинга Дэвид Нокс.

Самый высший рейтинг А получили Нидерланды и Дания. Рейтинг B оказался у Израиля, Финляндии, Германии, Швеции, Австралии, Ирландии, Сингапура, Швеции, Норвегии, Чили, Канады и Новой Зеландии. В конце списка расположились Аргентина и Таиланд. Из стран с развитой экономикой худшей стала пенсионная система Японии, которая заняла 32-е место, передает Bloomberg.

Россия в рейтинг не вошла.

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ДанияНидерландырейтинг
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