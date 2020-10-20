Глава Ростуризма назвала потери отрасли из-за пандемии коронавируса

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Туристический сектор в России потерял в 2020 году 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

— По итогам прошлого года экспорт туристических услуг составил 10,9 миллиарда долларов. С учетом, что международные туристические потоки восстанавливаются очень медленно в связи с эпидемиологической ситуацией в мире у нас сейчас прогноз, что 600 миллиардов рублей составят потери по въездным потокам, — сказала она.

Глава Ростуризма отметила, что окончательные потери туристической отрасли от пандемии посчитают к концу года. Итоговая сумма убытков будет зависеть от скорости будущего открытия границ, пояснила Догузова.

Также она добавила, что в обычное время годовой оборот всей туристической отрасли составляет 3,7 триллиона рублей, сообщает РБК.

СПРАВКА «ВМ»

Россия на фоне распространения COVID-19 с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные, а также грузовые, почтовые и другие рейсы. В начале апреля РФ возобновила рейсы для эвакуации своих граждан на родину из-за границы.

В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия возобновляет международные полеты с 1 августа.

Как позже уточнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, полеты из России возобновляются в три страны: Турцию, Танзанию и Великобританию. Помимо этого, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а с 7-го числа россиянам разрешили без ограничений посещать Черногорию.

С 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Молдавию. 3 сентября российские власти объявили о возобновлении полетов в ОАЭ, на Мальдивы и в Египет. С 21 сентября возобновлены авиаперелеты в Казахстан, Киргизию и Белоруссию. С 27 сентября восстановлено авиасообщение с Южной Кореей.

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