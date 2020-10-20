Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Эталон женственности и красоты»: Брежнева показала фото без фильтров
Вера Брежнева заявила, что считает себя очень привлекательной в любом виде / Фото: instagram.com/ververa

«Эталон женственности и красоты»: Брежнева показала фото без фильтров

Юлия Курганова

Звезды

Певица Вера Брежнева разместила на своей странице в соцсети Instagram честный снимок. Артистка предстала на снимке без макияжа и укладки.

— Почитала комменты под прошлым постом, столько комплиментов! Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой и за то, что любите и принимаете меня любой. Были и другие мнения. И я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная, простите. Поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши, — заявила звезда.

Многие поклонники певицы с ней согласились и высказались, что именно так должна относиться к себе каждая женщина.

«Эталон женственности и красоты»; «Именно так и нужно считать всем девушкам! Тогда и окружающие будут в это верить!»; «Для такого красивого человека ретушь и не нужна»; «Еще и без комплексов, показать себя без косметики», — прокомментировали пост фолловеры.

Ранее вид Веры Брежневой без макияжа шокировал поклонников.

Читайте также: Вера Брежнева снялась полностью обнаженной в ванной

фото в InstagramВера Брежневапубликация в соцсетях
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Здравствуй, брат! Писать очень трудно...

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Армия против коронавируса

Все мнения
О проекте