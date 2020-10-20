«Эталон женственности и красоты»: Брежнева показала фото без фильтров

Вера Брежнева заявила, что считает себя очень привлекательной в любом виде / Фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева разместила на своей странице в соцсети Instagram честный снимок. Артистка предстала на снимке без макияжа и укладки.

— Почитала комменты под прошлым постом, столько комплиментов! Спасибо огромное всем, кто понимает, что такое работа над собой и за то, что любите и принимаете меня любой. Были и другие мнения. И я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать свое мнение. Мое мнение: я офигенная, простите. Поэтому позволяю себе фото не расчесанной, без фильтров и ретуши, — заявила звезда.

Многие поклонники певицы с ней согласились и высказались, что именно так должна относиться к себе каждая женщина.

«Эталон женственности и красоты»; «Именно так и нужно считать всем девушкам! Тогда и окружающие будут в это верить!»; «Для такого красивого человека ретушь и не нужна»; «Еще и без комплексов, показать себя без косметики», — прокомментировали пост фолловеры.

Ранее вид Веры Брежневой без макияжа шокировал поклонников.

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