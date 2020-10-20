«Ему могли помочь»: Онищенко оценил теорию искусственного развития COVID-19

Фото: Официальная страница Геннадия Онищенко (https://vk.com/club168989698)

Новый коронавирус, известный как COVID-19, развился самостоятельно, но ему «могли помочь», считает бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он рассказал, что уже в 2013 году китайские и американские ученые смогли в лабораторных условиях воспроизвести вирус, который, впрочем, не приобрел новых свойств. Тем не менее, отмечает парламентарий, факт «полного геномного секвенирования коронавируса и обратной рестрикции» остался в истории.

— Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим, — пояснил Онищенко в разговоре с НСН.

Законодатель уточнил, что коронавирусная инфекция нового типа самостоятельно перешла на человека с мелких млекопитающих, перепончатокрылых. По мнению депутата, в этом вирусу никто не помогал, «но могли и помочь».

Также бывший главный санитарный врач обратил внимание, что на данный момент человечество вступает в «шестой технологический уклад». В этот период люди, используя достижения биотехнологий и синтетической биологии, смогут создавать не только вирусы, но и искусственную жизнь, полагает Онищенко.

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