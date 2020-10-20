Вторая инфекционная больница за сутки приняла 46 пациентов с коронавирусом

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, 8-я улица Соколиной Горы, 15 Карта всех событий

В Москве в Инфекционную клиническую больницу № 2 за сутки поступили 46 человек с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач медучреждения Светлана Краснова на своей странице в соцсети Facebook во вторник, 20 октября.

По ее словам, в медучреждении на лечении находятся 966 человек, из них 462 пациента с коронавирусом.

В реанимации лежат 15 пациентов, четверо из них — на искусственной вентиляции легких.

Врач уточнила, что всего за сутки поступили 117 человек. Выписали за 24 часа 85 пациентов, 32 из них после выздоровления от COVID-19.

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