Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мужчина ударил ножом знакомого в столичном хостеле
Фото: Пресс-центр МВД России

Мужчина ударил ножом знакомого в столичном хостеле

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Нижняя Красносельская улицаКарта всех событий

Полиция в Москве задержала мужчину, которого подозревают в нанесении ножевых ранений знакомому в хостеле. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк во вторник, 20 октября.

По предварительным данным, инцидент произошел в хостеле на Нижней Красносельской улице. Мужчины поссорились, после чего один из них схватил кухонный нож и нанес им удар знакомому.

Полиция задержала подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый житель Воронежской области.

По словам Ирины Волк, возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

Читайте также: Уголовное дело возбудили по факту изнасилования девушки в Москве

ножевые раненияхостелыподозреваемые задержаны
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Что почитать — спросите в храме

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Ну избил, ну и что? Тусуемся дальше

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Как Витя стал маньяком

Юрий Крылов
Юрий Крылов

Писатель, убивший дракона

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Рубль в виде кода: в чем подвох

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мне хлеб, колбасу и гастроскопию, пожалуйста

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Добро пожаловать на шабаш

Все мнения
О проекте