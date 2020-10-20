Мужчина ударил ножом знакомого в столичном хостеле

Фото: Пресс-центр МВД России

Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица Карта всех событий

Полиция в Москве задержала мужчину, которого подозревают в нанесении ножевых ранений знакомому в хостеле. Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк во вторник, 20 октября.

По предварительным данным, инцидент произошел в хостеле на Нижней Красносельской улице. Мужчины поссорились, после чего один из них схватил кухонный нож и нанес им удар знакомому.

Полиция задержала подозреваемого недалеко от места происшествия. Им оказался ранее судимый житель Воронежской области.

По словам Ирины Волк, возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

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