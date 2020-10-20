Истребители США сопроводили российские Ту-95МС на Дальнем Востоке

Фото: US Air Force

Американские истребители F-22 поднимались для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами на Дальнем Востоке. Об этом Министерство обороны РФ сообщило во вторник, 20 октября.

По информации ведомства, самолеты РФ выполняли плановый полет над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также над морем Бофорта. Лайнеры были в воздухе около 12 часов.

— На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Су-35с ВКС России, МиГ-31 морской авиации ВМФ России, а также истребители F-22 ВВС США, — приводит РИА Новости выдержку из релиза Минобороны.

В министерстве обратили внимание, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

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