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Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках и гололедице
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Жителей Подмосковья предупредили о ночных заморозках и гололедице

Вероника Кузьминова

Общество

Заморозки до минус двух градусов могут прийти в Подмосковье в ночь на среду, 21 октября. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

— В ночь на среду, благодаря влиянию гребня антициклона с запада, немного распогодится, но столбики термометров опустятся до околонулевых значений. В Подмосковье заморозки местами до минус двух градусов, из-за чего на дорогах и тротуарах местами образуется слабая гололедица, — говорится на сайте «Фобос».

В центре погоды добавили, что на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали первый в Москве снег. Это произошло из-за прохождения вторичного холодного атмосферного фронта в столице.

Ранее москвичам рассказали, что снег ожидается в ближайшие три дня. Снег вероятен в ночное время.

Читайте также: Первый снег пошел в столице

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