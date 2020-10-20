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Первый снег пошел в столице
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Первый снег пошел в столице

Виктория Родимкина

Город

На северо-западе Москвы пошел первый снег. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» во вторник, 20 октября.

Так, мокрый снег заметили в Щукине, а также на ВДНХ.

Ранее сообщалось, что погода в столице будет зависеть от североатлантического циклона. Синоптики предупредили о высокой влажности воздуха и мокром снеге. Кроме того, сообщалось, что снег в столице может идти 19, 20 и 21 октября.

Ранее синоптики предупредили, что москвичам придется приготовиться к холодам, дождям и мокрому снегу. Начало недели в столице, по словам эксперта, пройдет в тылу циклона. То есть сохранится холодная погода: в ночные часы ожидается около нуля градусов, заморозки. Такие же погодные условия сохранятся до среды, 21 октября, а в этот день москвичей ожидает первый небольшой мокрый снег.

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