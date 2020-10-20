Диетолог дала советы, как укрепить иммунитет осенью

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Диетолог Маргарита Королева дала советы, как укрепить иммунитет осенью, в беседе с ФАН.

Для поддержания сил организма эксперт советует исключить из рациона сладости и кондитерские изделия. Также не рекомендуется употребление алкоголя, копченых и маринованных продуктов. Чтобы усилить иммунитет, следует выбирать продукты, содержащие различные витамины.

— Витамин А способствует образованию клеток-киллеров, которые убивают микробы и вирусы. Витамин Е — это мощный антиоксидант, который есть в составе орехов, авокадо, яичного желтка и цельнозернового хлеба. Витамин С очень важен для поддержания иммунитета нашего организма. Он находится в составе тех овощей, которые вызревали к осеннему периоду, — уточняет Королева.

Также в рационе обязательно должны присутствовать жиры животного и растительного происхождения, так как они не пропускают патогенный фактор внутрь клетки.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News уточнила, чтобы насыщать организм растительными жирами, необходимо употреблять в пищу растительные масла.

— Нужно использовать разные масла, а не только подсолнечное и оливковое. Есть тыквенное, кунжутное, кедровое масло, они имеют уникальный набор свойств, с их помощью можно укрепить иммунитет, особенно в период роста заболеваемости, — советует Дюваль.

Для поддержания здоровья эксперт рекомендует выбирать масла прямого отжима.

Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии минздрава Московской области Наталия Махнева советует употреблять масла и для здоровья кожи. Врач рекомендует включить в осенне-зимний рацион льняное масло, а также продукты, содержащие Омега-3 или Омега-6 жирные кислоты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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