Диетолог рассказала, что лучше есть во время пандемии COVID-19

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Диетолог Маргарита Королева дала советы, что лучше есть во время пандемии коронавируса, в беседе с Nation News.

— В период пандемии нужно есть то, что организм хорошо усваивает. Если мы будем есть натуральные продукты — мясо птицы, рыбу, салаты из овощей и зелени, орехи, зерновые, то поддержим безупречную работу всех систем организма, в том числе и иммунную защиту, — уточнила Королева.

Эксперт рекомендовала для создания и поддержания иммунных клеток, в том числе глобулинов, употреблять в пищу полужирное мясо птицы и говядины, рыбу и бобовые. А чтобы белки усваивались организмом, нужно употреблять овощные гарниры и зеленые салаты.

В период самоизоляции диетолог рекомендует отказаться от обезжиренных молочных продуктов. Специалист уточнила, что насыщенные жиры обеспечивают клеточный иммунитет даже на уровне альвеолярного аппарата легких и будут препятствовать проникновению в них коронавирусной инфекции. А вот от фастфуда и сладостей эксперт советует отказаться вовсе.

Ранее жителям Московской области Роспотребнадзор напомнил, как правильно питаться в период пандемии, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Жителям региона рекомендовали употреблять в пищу как можно больше фруктов, овощей, белковых продуктов, зерновых.

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