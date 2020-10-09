Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Диетолог рассказала, что лучше есть во время пандемии COVID-19
Фото: pixabay.com/ru

Диетолог рассказала, что лучше есть во время пандемии COVID-19

Елена Плешивцева

Здоровье

Диетолог Маргарита Королева дала советы, что лучше есть во время пандемии коронавируса, в беседе с Nation News.

— В период пандемии нужно есть то, что организм хорошо усваивает. Если мы будем есть натуральные продукты — мясо птицы, рыбу, салаты из овощей и зелени, орехи, зерновые, то поддержим безупречную работу всех систем организма, в том числе и иммунную защиту, — уточнила Королева.

Эксперт рекомендовала для создания и поддержания иммунных клеток, в том числе глобулинов, употреблять в пищу полужирное мясо птицы и говядины, рыбу и бобовые. А чтобы белки усваивались организмом, нужно употреблять овощные гарниры и зеленые салаты.

В период самоизоляции диетолог рекомендует отказаться от обезжиренных молочных продуктов. Специалист уточнила, что насыщенные жиры обеспечивают клеточный иммунитет даже на уровне альвеолярного аппарата легких и будут препятствовать проникновению в них коронавирусной инфекции. А вот от фастфуда и сладостей эксперт советует отказаться вовсе.

Ранее жителям Московской области Роспотребнадзор напомнил, как правильно питаться в период пандемии, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Жителям региона рекомендовали употреблять в пищу как можно больше фруктов, овощей, белковых продуктов, зерновых.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Диетолог рассказала о вреде хлеба в покупных сэндвичах

диетологсовет экспертакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Давайте просто сделаем это

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда горят костры рябин

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ставки сделаны: почему букмекеры больше не верят в Трампа

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Если вам захочется жениться на кобыле...

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Бизнесу придется перестроиться

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Михаил Жванецкий: уйти нельзя остаться

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Если оторвать взгляд от экрана

Все мнения
О проекте