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Нарышкин заявил о подготовке США «революционного» сценария для Молдавии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Нарышкин заявил о подготовке США «революционного» сценария для Молдавии

Евгения Звощик

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки готовят «революционный» сценарий для Молдавии после президентских выборов в этой стране. Соответствующее заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства во вторник, 20 октября.

— Сейчас мы отчетливо видим, что «революционный» сцена­рий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре (2020 года — прим. «ВМ») будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией, — пояснил Нарышкин.

По его словам, Госдепартамент США «предписал своему посольству» в Ки­шиневе заранее начинать настраивать оппозицию в Молдавии на организацию протестных акций в случае переизбрания Додона. Кроме того, Нарышкин отметил, что американские дипло­маты убеждают молдавских силовиков «не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу перехо­дить на сторону народа». Также глава СВР сообщил о наличии информации, согласно которой в Молдавию готовятся прибыть группы специалистов США по «цветным революциям».

СПРАВКА «ВМ»

В начале мая 2020 года президент Молдавии Игорь Додон предложил провести в стране выборы главы государства. Позже Парламент Молдавии утвердил 1 ноября датой выборов президента в этом году. Помимо Додона на выборы были зарегистрированы еще семь кандидатов.

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Сергей НарышкинСШАМолдавия
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