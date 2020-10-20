Нарышкин заявил о подготовке США «революционного» сценария для Молдавии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Соединенные Штаты Америки готовят «революционный» сценарий для Молдавии после президентских выборов в этой стране. Соответствующее заявление сделал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Его слова приводятся на официальном сайте ведомства во вторник, 20 октября.

— Сейчас мы отчетливо видим, что «революционный» сцена­рий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре (2020 года — прим. «ВМ») будет избирать президента. Их не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией, — пояснил Нарышкин.

По его словам, Госдепартамент США «предписал своему посольству» в Ки­шиневе заранее начинать настраивать оппозицию в Молдавии на организацию протестных акций в случае переизбрания Додона. Кроме того, Нарышкин отметил, что американские дипло­маты убеждают молдавских силовиков «не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу перехо­дить на сторону народа». Также глава СВР сообщил о наличии информации, согласно которой в Молдавию готовятся прибыть группы специалистов США по «цветным революциям».

СПРАВКА «ВМ»

В начале мая 2020 года президент Молдавии Игорь Додон предложил провести в стране выборы главы государства. Позже Парламент Молдавии утвердил 1 ноября датой выборов президента в этом году. Помимо Додона на выборы были зарегистрированы еще семь кандидатов.

Читайте также: Нарышкин рассказал о боевиках, участвующих в конфликте в Нагорном Карабахе