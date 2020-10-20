Увеличилось количество волонтеров, помогающих зооприютам в Подмосковье

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Председатель правления Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова сообщила, что количество волонтеров, помогающих бездомным животным и зооприютам, в регионе увеличилось, пишет «Радио 1».

— Это очень радует, что люди отзываются, помогают любыми способами: привозят, отвозят в ветклинику, помогают приютить на недельку. Хотя, конечно, важнее всего, чтобы не только помогали, а чтобы изначально не бросали, — рассказала Рубцова.

Она отметила, что люди стали ответственнее и грамотнее относиться к заведению домашних животных.

Увеличение количества волонтеров отметила и директор приюта для животных в Серпухове Елена Дядюк.

— Волонтеров у нас стало больше... Стало больше и тех людей, которые приезжают в приют, чтобы забрать себе животное.И тех людей в соцсетях, которых мы и не видим, а они нам помогают, — сказала Дядюк.

Она отметила, что при увеличении волонтеров, их сил,чтобы обогреть и накормить всех животных не хватает, поэтому важно активно работать над тем, чтобы появлялось меньше бездомных животных.

Ранее ФАН писал, что зоопсихолог Александр Малиновский дал несколько советов хозяевам, которые взяли из приюта щенка.

По словам эксперта, животное пойдет на контакт, если будет видеть только положительное отношение к себе и в первуюочередь собаке нужен четкий график выгула, чтобы она понимала точно, в какие часы у нее будет возможность выйти на улицу, а также когда хозяин уходит из дома, собаку лучше оставлять в просторной клетке, не позволяя бродить в одиночестве по дому. В качестве компенсации сидения в клетке нужно выводить питомца на активную длительную прогулку.

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