Экстрасенс Татьяна Ларина перечислила способы защиты от коронавируса
Практикующий эзотерик, экстрасенс Татьяна Ларина в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвала способы поднять иммунитет, чтобы противостоять вирусам. Экстрасенс подчеркнула, что защитить себя человек может только сам, никаких магических куполов над ним сотворить никто не может.
— Важно поднять иммунитет, страх никто не отменял, давление вокруг идет неимоверное. Нет универсального совета, потому что у каждого своя история. Заниматься здоровьем важно, я не болею вообще, я не старею, мне 52 года, — сообщила Ларина.
Подробности в видеосюжете «ВМ»:
Она заявила, что важно не только повышать иммунитет, но и работать с психосоматикой, не нужно бояться болезней. Но и ждать быстрого решения всех проблем, связанных с коронавирусом, медициной не стоит.
— Данная проблема не имеет отношения ни к магии, ни к эзотерике. Можно говорить с медиками, использовать энергопрактики дыхания, антиоксиданты — это симбиоз знаний. К ведьмам приходят за советом, не касающимся здоровья. Ведьмы всегда предлагали травы. Вспомните практики буддийских монахов, любая энергия и чувства сидит вокруг вас и жрет вас. Не допускайте черных мыслей, не желайте зла и проклятий, тогда болезни будут вас обходить, — подытожила собеседница.
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