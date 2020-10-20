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В МВД Белоруссии рассказали об ответственности за публикацию или репост материалов NEXTA
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В МВД Белоруссии рассказали об ответственности за публикацию или репост материалов NEXTA

Евгения Звощик

В мире

Опубликование, размещение или репост информации с логотипом запрещенного в Белоруссии Telegram-канала NEXTA влечет за собой административную ответственность. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел республики Ольга Чемоданова во вторник, 20 октября.

Отмечается, что нарушения будут рассматриваться по части 2 статьи 17.11 КоАП Республики Беларусь о распространении, изготовлении, хранении и перевозке информационной продукции, которая содержит призывы к экстремистской деятельности. Чемоданова также пояснила, что ребрендинг указанного Telegram-канала и изменение его логотипа не будут основанием для его исключения из списка экстремистских материалов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что суд Центрального района Минска включил Telegram-канал NEXTA-Live в список экстремистских материалов. Данное решение было принято в связи с содержанием информационных публикаций, в которых были найдены признаки экстремистской деятельности, включая организацию и призывы к массовым беспорядкам.

Напомним, NEXTA — Telegram-канал, известный в Белоруссии благодаря своей оппозиционной направленности. В нем активно освещаются протесты, происходящие в республике после президентских выборов. Кроме того, канал призывает своих подписчиков к несанкционированным акциям.

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