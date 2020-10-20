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Филиал школы «Самбо-70» появится в Коммунарке
церемония празнования 45 летия школы самбо 70

Филиал школы «Самбо-70» появится в Коммунарке

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Василия Ощепкова Карта всех событий

В составе жилого квартала в Коммунарке строится общеобразовательная школа со спортивным уклоном «Самбо-70». Как рассказал глава Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, образовательное учреждение возводят на улице Василия Ощепкова. В корпусе оборудуют всем необходимым учебные классы, создадут кабинеты изучения иностранных языков, кулинарии, информатики, основ обработки дерева и металла.

— В школе появятся собственные библиотека и медиатека, актовые и спортивные залы, а также два бассейна, - рассказал Владимир Жидкин.

Он добавил, что проект реализует инвестор, школа сможет принять первых учеников уже в следующем году.

— До конца 2024 года инвесторы планируют построить в Троицком и Новомосковском округах свыше 100 детских садов и школ, - отметил руководитель ведомства.

Он добавил, что приоритетом властей остается комплексное развитие территорий, чтобы вместе с жильем для новоселов строились социальные объекты и другая необходимая инфраструктура.

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