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Астролог заявил, что в ночь на четверг все знаки зодиака пройдут «очищающий космический душ»
Фото: depositphotos.com

Астролог заявил, что в ночь на четверг все знаки зодиака пройдут «очищающий космический душ»

Юлия Ямпольская

Общество

В период с 21 на 22 октября все знаки зодиака пройдут через «очищающий космический душ». Об этом во вторник, 22 октября, сообщила астролог Алексей Фандеев.

Он отметил, что в эту ночь Солнце перейдет в знак Скорпиона. Перед этим событием, по его словам, всем необходимо «очиститься».

— Чтобы ушло прошлое на фоне ретроградного Марса и Меркурия, постарайтесь в этой ночь отпустить все обиды и претензии, — уточнил специалист.

Фандеев отметил, что ночь с 22 на 23 октября станет переходом в знак Скорпиона. В этот период необходимо обратить внимание на свой внутренний мир, игнорируя внешние проблемы и раздражители. Эксперт рекомендовал заняться йогой или медитацией, а также проводить время наедине с собой, передает «Пятый канал».

Астролог также подчеркнул, что стоит начать говорить окружающим правду. Это поможет избавить от ссор и эмоциональной тяжести. Середина осени станет лучшим временем для того, чтобы сосредоточиться на получении удовольствия от жизни.

Ранее сообщалось, что представителей ряда знаков зодиака ждет удача в финансовых делах в ноябре. Об этом сообщила астролог Инна Константинова. По ее словам, повезет Весам, Близнецам и Козерогам.

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