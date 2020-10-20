Почти 14 тысяч новых заражений коронавирусом зафиксировали в Испании

Фото: pexels.com

Практически 14 тысяч новых заражений коронавирусной инфекцией выявили в Испании. Соответствующая информация следует из данных министерства здравоохранения страны.

Известно, что общее число заболевших в Испании приближается к миллиону. Кроме того, известно, что количество скончавшихся с подтвержденным результатом анализа на COVID-19достигло 34 210 человек, из них за неделю — 553, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что власти Испании вновь вводят ограничительные меры. В частности, были изолированы некоторые муниципалитеты, в том числе и такие крупные города, как Мадрид, Леон и другие. Также в ряде территорий закрыли бары и рестораны и запретили работу круглосуточных магазинов.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Рекордное с начала пандемии число случаев COVID зафиксировали в Великобритании