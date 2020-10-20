«Челси» заявил завершившего карьеру Чеха для участия в АПЛ

Фото: instagram.com/petrcech

Завершившего карьеру футболиста Петра Чеха включили в заявку лондонского «Челси» для участия в чемпионате Англии. Об этом сообщили в пресс-службе лондонского клуба во вторник, 20 октября.

Отмечается, что Чех был включен в состав команды на случай экстренной ситуации.

— Это предупредительный шаг в связи с беспрецедентными условиями, вызванными COVID-19, — говорится в заявлении футбольного клуба.

Добавляется, что он занимает позицию игрока без контракта, передает РИА Новости.

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СПРАВКА «ВМ»

Петр Чех выступал за «Челси» в период с 2004 по 2015 год. В составе клуба он стал четырехкратным чемпионом Англии, четырехкратным обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Футболист завершил профессиональную карьеру после сезона 2018/19. Известно, что летом 2019-го он занял пост технического советника в «Челси».

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