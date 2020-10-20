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Еще 63 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Еще 63 пациента с коронавирусом скончались в Москве

Юлия Захарова

Общество

Еще 63 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Москве за сутки. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в столице.

В ведомстве напомнили, что при возникновении симптомов ОРВИ гражданам следует оставаться дома и вызвать медика. Жителей столицы призвали беречь свою жизнь и здоровье окружающих.

Напомним, по состоянию на 20 октября в Москве зафиксировано 372 628 случаев заражения COVID-19. За сутки число новых пациентов возросло почти на пять тысяч.

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