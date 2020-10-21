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Массовые мероприятия с участием зрителей временно запретили в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Массовые мероприятия с участием зрителей временно запретили в Подмосковье

Юлия Захарова

Общество

Спортивные и развлекательные массовые мероприятия запретили в Московской области с 21 октября по 7 ноября 2020 года на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Соответствующее требование озвучил губернатор региона Андрей Воробьев.

— Запретить с 21 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года (включительно) проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), — говорится в опубликованном на официальном сайте подмосковного правительства документе.

Как уточняется, спортсмены будут тренироваться без участия зрителей, также граждан не будут допускать на спортивные мероприятия.

Кроме того, в указанный период жителям Подмосковья запретят посещать музеи, дворцово-парковые комплексы и музеи-заповедники, будут разрешены только прогулки по их территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил, что в регионе введены ограничения, которые не влияют на экономику и доходы людей. Также жителей будут строже контролировать на предмет соблюдения масочного режима. В торговых центрах, барах и ресторанах посетителям будут измерять температуру.

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массовые мероприятия и праздникиМосковская областькоронавирус
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