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Почти 500 подмосковных кафе проверили за два дня на соблюдение санитарных мер
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Почти 500 подмосковных кафе проверили за два дня на соблюдение санитарных мер

Юлия Захарова

Общество

Соблюдение санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусом проверили почти в 500 объектах общественного питания в Подмосковье. Об этом во вторник, 20 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

— Только за два дня сразу в нескольких муниципалитетах мы проверили 466 предприятий — это рестораны, кафе, бары. К сожалению, в 11 из них выявлены нарушения, — отметил глава ведомства Андрей Разин.

По его словам, деятельность предприятий проконтролировали совместно с правоохранителями. Объекты, где были зафиксированы нарушения, приостановили работу, материалы переданы в суд.

Разин подчеркнул, что рейды проводились в городских округах Балашиха, Истра, Одинцово, Богородский, Ступино, Павловский Посад, Домодедово, Ленинский, Дзержинский и Коломенский. Больше всего нарушений выявили в Ленинском городском округе, говорится на официальном сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил, что в регионе введены ограничения, которые не влияют на экономику и доходы людей. Он допустил временное закрытие музеев и действие запрета на массовые мероприятия, включая выставки, культурные и развлекательные мероприятия и так далее.

Также жителей будут строже контролировать на предмет соблюдения масочного режима. В торговых центрах, барах и ресторанах посетителям будут измерять температуру.

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