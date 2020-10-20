Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Число закрытых на карантин классов уменьшилось в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Как заявили в ведомстве, если раньше число таких классов составляло 586, то сейчас показатель снизился до 419 классов.

— Это нормальная практика: ежегодно с наступлением сезона гриппа и ОРВИ в регионе ряд школ закрывается на карантин. Напомню, что по правилам, если 20 процентов обучающихся заболело, класс закрывается на карантин. Полностью образовательное учреждение закрывается в том случае, если болеет 30 процентов учащихся, — уточнила глава ведомства Ирина Каклюгина.

Министр также отметила, что в школах соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы. Всего в регионе более 35 тысяч классов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Константин Тхостов считает, что на данный момент не стоит повсеместно вводить дистанционный режим обучения.

— Каждый руководитель должен принимать соответствующие управленческие решения. Сейчас, например, ситуация несопоставима с прошлогодней: процент заболевших детей сезонными заболеваниями на порядок ниже, нежели это бывает в осенний период, — уточнил Тхостов.

Эксперт отметил, что если правильно организовать безопасный процесс обучения, то и заболеваемость в школах будет ниже, пишет ФАН.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова посоветовала родителя школьников находить позитивные моменты в дистанционном обучении и рассказывать о них детям. Важно, чтобы в семье все друг друга поддерживали, сообщает ОТР.

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