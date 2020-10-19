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Одиннадцать тысяч коек для пациентов с COVID-19 развернули в Подмосковье
Фото: Министерство энергетики Московской области

Одиннадцать тысяч коек для пациентов с COVID-19 развернули в Подмосковье

Юлия Захарова

Общество

Одиннадцать тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией развернули в Московской области. Об этом в понедельник, 19 октября, заявил глава региона Андрей Воробьев на личной странице в Instagram.

По его словам, в Подмосковье на фоне обострения ситуации с заболеванием оперативно открываются новые госпитали для оказания помощь зараженным.

— На утро понедельника у нас 11 тысяч коек. Но восемь тысяч уже заняты. Чтобы заболевших не стало слишком много, нужно ставить барьеры, — отметил губернатор.

Он добавил, что в регионе введены ограничения, которые не влияют на экономику и доходы людей. Воробьев допустил временное закрытие музеев и действие запрета на массовые мероприятия, включая выставки, культурные и развлекательные мероприятия и так далее.

Также жителей будут стороже контролировать на предмет соблюдения масочного режима. В торговых центрах, барах и ресторанах посетителям будут измерять температуру.

Губернатор Подмосковья призвал граждан быть ответственными и беречь свое здоровье и здоровье окружающих.

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